“Estamos esperando la convocatoria. Formalmente todavía no la tenemos”, apuntó el secretario Gremial Manuel Gómez sobre la apertura de la paritaria docente en Entre Ríos, luego de que el gobernador Gustavo Bordet anunciara que esta semana estaría llamando a los sindicatos para iniciar las negociaciones.

“Urge tener la convocatoria y las reuniones paritarias, porque la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores es notoria”, subrayó el sindicalista.

Recordó que en el último Congreso de la entidad se resolvió el no inicio del ciclo lectivo, en caso de que no haya “una respuesta acorde a lo que estamos demandando”. Y agregó: “Dado que aún no se inició la discusión, estamos muy lejos del inicio con normalidad”.

Señaló además que para este viernes 10 de febrero está convocado un Plenario de secretarios generales de Agmer, donde se discutirá “la agenda nacional y provincial”.

Sobre la situación nacional, Gómez lamentó que “el Gobierno de Mauricio Macri siga negando la apertura de la paritaria nacional para el sector”. Por eso advirtió: “Estamos de cara a un conflicto que no es solamente provincial. Hay una probabilidad concreta de llevar adelante acciones a nivel nacional”.

Gómez evitó hablar de porcentajes, pero recordó que “el 2016 arrojó una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, porque la pauta salarial acordada no se asemejó a lo que fue el proceso inflacionario que, según las consultoras privadas, fue de entre el 42 y 45 por ciento. Por tanto venimos arrastrando una pérdida del poder adquisitivo que queremos poner en discusión”, remarcó. Por lo tanto aseveró: “Queremos discutir un porcentaje que sea sensato a lo que ha sido el proceso inflacionario”.

(Fuente: APF)