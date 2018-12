La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came), entidad que agrupa a firmas de tamaño mediano, se mostró crítica del Gobierno y reclamó las medidas para poder ofrecer cuotas sin interés.

“Si continúa esta tendencia de caída en las ventas habrá más cierre de comercios porque ya que no tendrán margen para subsistir”, alertó la CAME al Gobierno nacional. La entidad es una de las principales entidades gremiales empresarias y agrupa a firmas de tamaño mediano. Si bien durante un buen tiempo se mostró políticamente cercana a la administración Cambiemos, ahora la entidad salió a pedir medidas para poder ofrecer cuotas sin interés y así competir con los fuertes descuentos de los supermercados para los clientes con tarjetas del Banco Nación y del Banco Provincia. El redoble en el tono crítico de la entidad está en línea con las advertencias del ex titular de la UIA, Héctor Méndez, y de otros dirigentes de la central fabril. Todos los indicadores de comercio, tanto de rubros de consumo masivo como de otros bienes no indispensables, en comercios chicos y también en las grandes cadenas, muestran muy fuertes caídas como consecuencia del deterioro del poder adquisitivo en manos de la inflación.

La advertencia de la Came aparece en el peor momento para los comercios. Según datos de la entidad, las ventas minoristas mostraron en noviembre una caída del 15,6 por ciento, lo cual completa once meses consecutivos de bajas con un promedio anual de -5,8 por ciento. Durante el mes pasado, 8 de cada 10 negocios mostraron merma en las ventas medidas en cantidades. Es el peor noviembre al menos desde 2009, cuando arranca la medición de la Came. Las ventas del mes pasado quedaron un 20 por ciento por debajo de 2009, en pleno estallido de la crisis internacional más grave desde 1929. La Came analiza mensualmente la marcha de 2 mil comercios en todo el país.

Para analizar el flojísimo nivel de ventas, la Came dice que “incide el elevado stock de deudas que acumulan las familias con las tarjetas de créditos y las subas de intereses están provocando un fuerte desplazamiento de masa de dinero que debería ir a consumo hacia el sistema financiero”.

Los técnicos de la entidad le enviaron una carta al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. “En el marco del anuncio del Gobierno nacional sobre la ampliación de líneas de crédito promocionales de los bancos oficiales (Nación y Provincia) para hipermercados, solicitamos con urgencia la aplicación de medidas similares para las pequeñas y medianas empresas, como el ofrecimiento de cuotas sin interés y descuentos especiales. Consideramos que este tipo de políticas son vitales para nuestras pymes, porque de su implementación depende la subsistencia de muchos comercios, claves para motorizar la economía”, dice el escrito.

La Came levantó la voz porque el Gobierno anunció que el Banco Nación ofrece descuentos del 50 por ciento en supermercados de todo el país para compras realizadas durante hoy y mañana, con un tope de 1000 pesos de devolución por compra. La promoción es similar a la que tiene el Banco Provincia, que cuenta con un tope de 1500 pesos.

“Aún no se evidencian medidas para los comercios pyme, que son los que movilizan las economías regionales y son los principales empleadores”, se quejaron desde la entidad. Recordaron que “los programas oficiales como el Ahora 12 quedaron obsoletos desde que se dispararon las tasas y los costos financieros para los consumidores. Para revertir esto “la clave será volver a ofrecer cuotas sin interés y descuentos especiales”, indica la entidad.

“Recibimos la carta de Came y se está evaluando lo que solicitan”, indicaron desde el Ministerio a este diario. El costo financiero total actual del Ahora 12 es del 71 por ciento anual y la caída en las operaciones supera el 30 por ciento.

