Nogoyá.- A pesar de que el Concejo Deliberante se encuentra en receso de verano, la actividad de los ediles continúa en el diálogo constante con vecinos de la ciudad. Paralelo 32 entrevistó al concejal Marcos Acosta, quien reclamó respecto de la urgente necesidad de vivienda y obra pública.

Acosta participó de la entrega de los 36 módulos habitacionales de IAPV llevada adelante el miércoles de la semana pasada, y aseguró que eso era una real “política de Estado”, recalcó la importancia de la donación del terreno ubicado en la zona del polideportivo para la construcción de 50 viviendas y subrayó que se estaba frente a “una solución para mucha gente”.

Consciente de que un gran sector de la población no puede acceder a la instancia del sorteo debido a no alcanzar los requisitos del IAPV, Acosta deslizó: “También está la gente que no puede llegar a anotarse porque tiene sueldos insuficientes o no puede demostrar sus ingresos a través de un recibo de sueldo”. Para esas familias existe un programa habitacional nacional, aunque la demanda supera ampliamente la capacidad resolutiva y la necesidad de viviendas conforma hoy un gran problema para el municipio.

En este sentido el representante aseguró que se esperan prontas novedades que permitirían la conclusión de las 27 viviendas de barrio Chañar y luego de ello se iniciarían nuevas gestiones para mejorar el desarrollo de viviendas sociales.

“La necesidad de vivienda es terrible, también es necesario que se reactive la obra pública, porque esto ya desde el año pasado se vio en los distintos comercios de nuestra ciudad. ¿Quién si no el obrero de la construcción realiza los consumos; son necesarios porque motorizan la actividad comercial de nuestra ciudad, es por eso que estamos abocados para que de una vez por todas, por favor, el gobierno nacional pueda librar los fondos necesarios para que se desarrollen estos programas de obra pública y que se reactive nuestra economía que tan alicaída está”.

“Nosotros estamos esperando eso, y que una vez que lleguen los fondos ejecutarlos en forma eficiente pero rápida y así tener otro programa nacional y seguir la cadena del consumo comercial”, sostuvo.