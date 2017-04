Nogoyá.- Escándalos por las idas, vueltas, nombramientos y renuncias en la zonal local, se sumaron en los últimos meses a los incansables pedidos de las poblaciones rurales del Departamento, donde se reclaman mejoras que permitan la transitabilidad de los caminos. Raúl Acevedo, máximo responsable local hasta la llegada de Miguel “Chichín” Barboza, quien presentó su renuncia al cargo en los últimos días de enero, volverá al frente de la repartición para intentar paliar la grave situación en la que se encuentra la red vial secundaria de Nogoyá.

Intentando hacerse cargo de una complicada zonal que además se ve afectada por la época de cosecha, Acevedo comentó que asumirá como jefe hasta que se concrete un nuevo nombramiento. “Mi cargo es de subjefe, pero luego de la renuncia de Barboza, de Vialidad Provincial me llamaron para pedirme que nuevamente me quede a cargo hasta que haya un nuevo nombramiento y ahí decidirán si continúo en Nogoyá en mi cargo o si me trasladarán a otro lugar de Vialidad, porque soy un empleado de carrera, hace 32 años que trabajo acá”, informó.

“Una vez más debo decir que en la zonal estamos pasando un momento difícil, tenemos cinco máquinas motoniveladoras funcionando y para dos mil kilómetros que hay que repasar es muy poco. Tenemos una cargadora rota; debemos decir también que llegó una retroexcavadora combinada, cero kilómetro, que nos vino muy bien porque la que teníamos estaba muy deteriorada”, aseguró con cierta preocupación.

En esta línea, Acevedo afirmó que de los dos camiones que tenían, solo uno funciona, y aclaró que se está reparando todo lo posible para que pueda ser puesta en funcionamiento toda la maquinaria.

Por otro lado, y en referencia a la operatividad de dicha dependencia, manifestó que se está trabajando con algunos equipos de Paraná de los cuales uno está trabajando en Crucesitas Séptima y el otro en el tramo que va desde Aranguren hacia Don Cristóbal Segunda.

Trabajo en conjunto

Debido al escaso parque automotor de la seccional, en reiteradas oportunidades se solicita la colaboración de las distintas juntas de gobierno o incluso de particulares que brindan sus tractores y demás maquinarias para lograr mejoras en los caminos.

“Este será nuevamente un año complicado, con mucha lluvia. En el verano no se pudo realizar el trabajo como se pretendía, por un lado las inclemencias del tiempo y por otro tantas idas y vueltas que hubo con los nombramientos”, asestó Acevedo, y sumó: “Se nombró un jefe que no estuvo de acuerdo con Vialidad Provincial y renunció; la parte política no tomó definiciones y esto nos llevó a que entremos en un caos, que hay que sobrellevarlo”.

“Una vez más nos encontramos en otoño y sin maquinarias, solo esperamos que no llueva tanto y que los transportistas sean solidarios con los vecinos que tienen que salir con vehículos menores, porque los caminos están blandos y si salimos con un camión cargado con treinta mil kilos no hay arreglo que funcione”, subrayó, apelando al compromiso de la sociedad, y reforzó: “Nosotros sabemos que estamos en déficit, porque no podemos llegar a todas las demandas, pero necesitamos que colaboremos entre todos, hasta que podamos llegar a lo que realmente se necesita”. “Hoy estamos en emergencia y necesitamos la ayuda de todos”, focalizó.