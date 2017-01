Accidente náutico: Habló el viceintendente de Villa del Rosario

Por estas horas continúa la intensa búsqueda de las tres personas desaparecidas en aguas del río Paraná, entre ellas el intendente de Villa del Rosario, Claudio Baldezari. Al respecto, Gustavo Zandoná, viceintendente de la localidad federalense que se encuentra en La Paz, dijo que “todavía no hemos tenido ninguna novedad”.

En diálogo con Villa del Rosario Net, el viceintendente de Villa del Rosario señaló que “desde ayer a la tardecita que estoy en el Puerto de La Paz. Aquí está el intendente de La Paz (Bruno Sarubi) con todo su equipo a disposición”.

“Está todo el operativo montado, los están buscando con un avión y todas las embarcaciones de Prefectura, más las embarcaciones particulares, recién acaba de pasar el helicóptero de la Policía de Entre Ríos, así que es un amplio operativo, pero todavía no hemos tenido ninguna novedad”, indicó.

Asimismo, Zandoná explicó que “nos quedamos en el Puerto porque no queremos entrar y terminar entorpeciendo la búsqueda. Hay gente del Municipio, el senador Piana, está viajando el intendente de Chajarí (Pedro Galimberti) y personas de nuestra zona”.

Consultado sobre cómo lo tomó la noticia, el funcionario manifestó que “fue un baldazo de agua fría y es algo que todavía no terminamos de entender, pero bueno son situaciones que se dan una en un millón porque chocar contra una boya parece mentira pero pasó”.

Sobre las versiones que indican que el accidente habría sido producto de una descompensación sufrida por el guía de pesca, Oscar Gelvez, que era la persona que iba al mando de la lancha, el viceintendente de Villa del Rosario remarcó que “eso no se puede confirmar hasta que el guía no sea rescatado con vida o sin vida, y en este último caso, hasta que no se le haga la autopsia, no se puede confirmar que fue lo que pasó”.

Por último, se pudo confirmar que el único rescatado hasta el momento, Luis Rigoni, ya fue dado de alta del hospital de La Paz y se encuentra en el Puerto acompañado por familiares. “Ya lo dieron de alta, pero no pude hablar porque está en estado de shock y tampoco quiero preguntarle para seguir ahondando su pena. Hay distintas versiones sobre el accidente, pero confirmada ninguna”, concluyó Zandoná.