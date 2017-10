A pesar de las malas condiciones del clima, el voley fue una de las disciplinas que tuvo actividad. Desde el pasado viernes hasta este martes, se desarrollaron encuentros que tuvieron como protagonistas a la Escuela Municipal de Crespo.

Sub 13

El pasado viernes se desarrolló una nueva jornada de la Asociación Paranaense para categoría Sub 13. La Escuela Municipal de Crespo estuvo en la Zona A, donde derrotó 2 a 0 a Rowing y cayó 2 a 1 frente a Paracao. En semifinales las chicas triunfaron ante Estudiantes por 2 a 0. En la final, la EMC no pudo con Echagüe, con quien perdió 2 a 0.

El equipo, dirigido por Luis Cabrol, estuvo compuesto por: Marilina Arn, Carolina Moreyra, Irina Carrasco, Fernanda Dupuy, Micaela Gareis, Melani Villanueva, Fiorela Ríos, Agostina Belluzo y Paula Rothar.

Sub 12

El sábado se disputó una nueva fecha del Gran Prix, competencia que organiza la Asociación Paranaense. La Escuela Municipal de Crespo venció a San Martín de Paraná (2-0), Argentino Juniors (2-0) y Echagüe (2-1). Luego cayeron con Paracao (1-2). Aún restan jugar dos fechas.

El plantel estuvo integrado por: Micaela Gareis, Irina Carrasco, Marilina Arn, Carolina Moreyra, Natalí Vergara, Giuliana Vergara, Nadia Capelacci, Catalina Kinh, Tatiana Romero y Bryanna Pittavino. DT: Juan Francisco Brassuer y Luis Cabrol. Mini

El domingo, en las instalaciones del Club Atlético Paracao, se realizó una nueva fecha del Encuentro de Categoría Mini, donde asistió la Escuela Municipal de Crespo con 24 chicas. Sub 15

El domingo por la tarde, la Escuela Municipal de Crespo disputó una nueva fecha de la Asociación Paranaense en la división Sub 15. Las chicas derrotaron 2 a 0 a Rowing A y B y Echagüe, los tres equipos de Paraná.

El plantel estuvo integrado por: Celine Arn, Brenda Weber, Candelaria Berón, Candela Folmer, Priscila Chaparro, Irina Carrasco, Fernanda Dupuy y Trinidad Neuberger. DT: Lucrecia

Ferrari. Sub 17

El martes, por el primer partido del cuadrangular de Sub 17, la Escuela Municipal venció 2 a 0 a Estudiantes de Paraná. El equipo de Crespo estuvo integrado por: Celine Arn, María Paz Osuna, Lara Sacks, Candela Folmer, Sandra Brauer, Sofía Gareis, Camila Stegmann y Agustina Martínez. El resto de los partidos se completaran el domingo por la mañana. Lo que se viene

Este domingo seguirá la actividad en la Asociación Paranaense de Voley. En primer lugar se disputará el sexto Gran Prix para categoría Sub 13 nivel A. La Escuela Municipal de Crespo