Aldea María Luisa- Iván Taylor presenta su primer poemario, denominado La parte blanca de la noche. Ha sido publicado en la Editorial Fundación la Hendija.

Iván es oriundo de Aldea María Luisa y tiene 30 años. “No vivo de esto económicamente, es una pasión y un matiz artístico el que tengo, pero sí digo que vivo de esto en relación a lo que siento y lo que significa la literatura en mi vida”.

En relación al material que presentará, destacó que “El libro consta de 56 poemas, la mayoría referidos a la autorreflexión, a pensarse a uno mismo en relación a los demás. Habla del amor, del erotismo, el olvido, la tristeza, el deseo, entre otras cosas, como valores positivos y negativos. La parte blanca se refiere a la luna y a todas las manifestaciones que se presentan durante la noche; y la noche forma parte del título que sintetiza la obra porque entiendo que es a la noche cuando, en la mayoría de los casos, uno deja la rutina y encuentra el momento para la reflexión”.

El armado

Taylor destacó que “Hay poemas que tienen varios años y algunos que se escribieron la misma mañana que entregué el material. Cada escritor tiene su forma. Yo, en mi caso, escribo todo el día, porque incluso a los grandes problemas, a las tensiones, las sobrellevo mejor con esta herramienta artística”.

Aclaró que “La decisión de publicar no llegó tanto por cuestiones económicas sino por la maduración, el encuentro de la propia voz y el afecto de quienes están a mi lado. Entiendo el publicar como una manera de compartir, lo cual completa el ciclo artístico de la literatura. Cuando alguien lee lo que escribo, lo hace con su historia detrás, con su recorrido y en ese momento es otro poema. En eso consiste la riqueza del arte”.

Al describirse a sí mismo, comentó que “Soy un lector bastante ecléctico, leo todo el tiempo, hasta de forma voraz en algunos momentos, teniendo como autores predilectos a Roberto Juarroz, Mario Benedetti, Paco Urondo, Idea Villariño, Julia de Burgos, Wislawa Szymborska, Julia de Burgos, Wislawa Szymborska (escritora polaca) y Oliverio Girondo, entre otros. Pero puedo estar leyendo de todo, de acuerdo a los momentos. Tengo muchos autores que me gustan, de los más conocidos a los menos, y hasta hay algunas autoras rusas que iluminan desde allá, como por ejemplo. Todo tipo de lecturas me interesan”.

Expectativas

Taylor explicó a este semanario que “Hicimos una preventa de un lote de 100 libros que se agotó en los primeros días. Y ahora esperamos la presentación oficial el 8 de junio, en calle Gualeguaychú 171, donde está el local de La Hendija. Se sumaron a la propuesta una bodega de Crespo, que organizará una degustación de vinos entrerrianos; y un frigorífico que, a través de un chef, hará una pata de cerdo para degustar. Se leerán poemas del libro y habrá partes músicales, con la presentación de Diego y Tamara Taylor y de Lorena Curá”

El precio del libro es de 250 pesos. “Se pueden contactar conmigo a través del teléfono 0343 155145264 o a través de mis redes sociales o La Hendija”, dijo. “La diseñadora es Clara Pradella, de Paraná; el dibujante es Fernando Míguez y la cuestión artística atraviesa a toda la familia. Además, Adrián Taylor, de Buenos Aires, colaboró en la corrección”, agregó.

Indicó que “Mi papá se llama Carlos y mi mamá falleció hace unos meses. La sobrellevo a su muerte con el arte también, me ayuda mucho. Mis dos hermanos son Milton y Diego, mi cuñada es Silvina, mi sobrina Tamara y mis dos hijos son Benjamín y Berenice. Ellos son el sostén, siempre”.

A modo de reflexión, indicó que “Creo que lo importante es la parte artística, no me imagino viviendo económicamente de esto, si eso entendemos por vivir. El mundo editorial es un mercado de difícil acceso, pienso en este libro como una suerte de carta de presentación. Por otro lado, estoy trabajando en un libro de cuentos, más allá de que escribo todo el tiempo. Veremos por qué caminos me lleva el arte. Seguro, el de las palabras”.