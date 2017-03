Para formar un combo atractivo, de manera amena y didáctica, en la transcurrir de los episodios se conocen algunos datos sobre el síndrome de Down para eliminar barreras y construir una sociedad inclusiva. El elenco está formado por la actriz Cornella Fortunato, de 23 años y con síndrome de Down, quien interpreta a la protagonista, junto a las participaciones especiales del periodista Claudio Rígoli y el actor Damián de Santo. Todos los capítulos están en el canal de You Tube de la productora.