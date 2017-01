“A Jesús la gente lo seguía en forma espontánea no la llevaban en colectivo”, dijo Francisco

Fiel a su estilo de acercar la religión a la cotidianidad, el Papa Francisco hizo este jueves una peculiar comparación, que hará reflexionar a más de un político. Frente a una multitud, el pontífice afirmó que una multitud seguía a Jesús “en forma espontánea” y que contrariamente a lo que se ve “cuando se organizan algunas manifestaciones, no los llevaban en colectivo”.

“¿Por qué esa multitud seguía a Jesús?”, se preguntó durante su tradicional misa matutina en la capilla de Santa Marta, tras repasar un pasaje del Evangelio donde una muchedumbre “de todas partes” se concentra para ver a Jesús. Esa multitud “iba allí porque sentía algo”, se autorespondió luego.

El Papa argentino volvió a demostrar que no se mantiene ajeno a lo que pasa en la política y trazó una comparación con el clientelismo, al que criticó. “La gente llegaba de forma espontánea, no la llevaba el colectivo como hemos visto muchas veces cuando se organizan manifestaciones y muchos tienen que ir allí para verificar su presencia para no perder después su puesto de trabajo”, afirmó.

En contraposición, el Francisco relató que frente a Jesús “había enfermos que buscaban ser sanados pero también personas a las que le gustaba escuchar a Jesús, porque no hablaba como los doctores, sino que hablaba con autoridad y ‘esto les tocaba el corazón'”.

“Era el Padre que llevaba a la gente hasta Jesús. A tal punto que Jesús no permanecía indiferente, como un maestro estático que decía sus palabras y después se lavaba las manos. Esta multitud tocaba el corazón de Jesús”, puntualizó el Papa.