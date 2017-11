La Escuela N° 17 está situada en la cabecera norte del Distrito Chilcas Dpto. Victoria.

Muchos la conocen como la Escuela de la Aldea Riffel porque las familias que vivían en la zona en su mayoría tenían este apellido, descendientes de alemanes del Volga. La escuela N° 17 Concepción del Uruguay comenzaría a funcionar a principios del siglo pasado, sin encontrarse documentación

En 1909 con el nombre de Escuela Rural N° 2 cuyo director fue el Sr. Antonio Hernández con una inscripción de 40 alumnos. Luego continúa en la casa de Julio Chémez local alquilado por el Consejo General de Educación en 50 pesos moneda nacional. Por inquietud del director y de los vecinos comenzaron los trámites para la construcción de la escuela en el terreno donado por Godofredo Riffel, de una hectárea.

El 19 de julio de 1942 siendo la directora Josefa Leiva de Pérez, se inauguró el nuevo edificio que se llamó Esc. Infantil N° 17.

Programa de festejos

El programa de festejos y acto por el 75° aniversario, se realizará este sábado 25 de noviembre a partir de las 21.00, comenzando con la recepción de autoridades y público, entrada de la Bandera de Ceremonia, abanderados y escoltas; entonación del Himno Nacional Argentino y Marcha de Entre Ríos; minuto de silencio por los ex docentes- exalumnos, ex miembros de cooperadora y exalumnos fallecidos; reseña histórica; palabras alusivas de la ex alumna Edith Dalinger; del ex director y alumno Rubén Brunner; de la directora, Prof. Marta Ofelia Suárez; descubrimiento de placas conmemorativas, retiro de las Banderas de Ceremonias, actuación del Coro Escolar “Himno a la Escuela Rural”, entrega de recordatorio y cena y baile con la actuación de Bandita Edelweiss y Los Nuevos Waigandt.