Ramírez- Graciela Todone, vecina de General Ramírez, estuvo en la redacción de Paralelo 32 días atrás y expuso su preocupación por una obra que sigue sin terminarse a pesar del paso de los años y es el postergado geriátrico –cuya construcción está a medias- en el Hospital Nuestra Señora del Luján.

Planteó que “Es sumamente necesario porque hoy no hay un lugar con estas características en la parte pública. Sí hay espacios privados –aclaró- pero mucha gente no puede pagarlos y en consecuencia tienen que llevar a esos familiares ya viejitos a otros lugares, lo que es feo y repudiable, ya que los ancianos más que nunca en sus últimos años de vida deben estar contenidos, no alejados de la ciudad que los vio nacer, crecer y desarrollarse. Es un despropósito lo que sucede”, opinó.

Todone dijo a nuestro semanario que se reunió con el director del Hospital, Dr. Lautaro Torriani, y que el profesional prometió acompañar su gestión y además le manifestó que están dadas las condiciones en los cimientos para que la construcción prosiga. “Hace muchos años –no pudo precisar Todone exactamente cuántos- comenzó esa construcción que quedó a mitad de camino y nunca, por diversas razones, se pudo terminar, más allá de los gobiernos locales y provinciales que fueron pasando. Los cimientos están hechos y la construcción está en buen estado. Solo se necesita la voluntad política de continuar la tarea y es lo que estamos pidiendo”, expresó.

Agregó que “El proyecto se presentó durante el mandato del gobernador Sergio Montiel y se hizo durante el gobierno de Jorge Busti. Se terminó una de las alas durante el gobierno local de Daniel Krämer, hace algunos años. Pero se hizo un espacio para consultorios, no el geriátrico, que era el proyecto original”. Se mostró esperanzada en que esta vez, parte del presupuesto 2018 de la provincia, se utilice para levantar la estructura.

Cartas a Macri y Bordet

Todone ya había enviado notas contando la situación al presidente Mauricio Macri y al gobernador Gustavo Bordet, sin lograr respuestas hasta el momento. En consecuencia, jugó una nueva carta –en forma de misiva justamente- a través de la flamante ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, que asumió en junio de este año en reemplazo de Ariel De la Rosa.

Más de 700 firmas –que la mujer mostró a Paralelo 32, enviando copias como constancia- avalan el pedido que llegó a la Provincia y del cual ella es una de la voceras.

En la carta que envió a la ministra, Todone expresa en detalle el deseo de la comunidad. Destacó a este semanario que “Solicitamos una audiencia para poder expresar con más profundidad nuestra intención y la necesidad de construcción de este espacio físico que se encuentra en estos momentos en los cimientos y que siempre fue pensado como futuro geriátrico. La voluntad de la gente es que los abuelos se queden en la ciudad y sean atendidos dignamente”, dijo.

Detalló que “Queremos que el Hospital tenga dentro de sus posibilidades y estructura un geriátrico para ayudar a contener a nuestros pacientes adultos mayores que carecen de familias y familiares que puedan atenderlos, ya que en muchos casos son ancianos que no tienen recursos y cuentan con una jubilación o pensión mínima, la que no les alcanza para afrontar gastos por enfermedades o para cubrir personal que los atienda o para tener una mutual que le cubra su incapacidad de atención permanente. Son muchos los que no cuentan con recursos para que los puedan atender”, destacó.

Agregó que “Entendiendo que los hospitales son lugares principalmente para aquellos que no tienen recursos económicos para atenderse en la parte privada, y sabiendo que la vida es muy corta y que las enfermedades son muy lentas para muchos ancianos que no cuentan con un lugar para su atención en la ciudad, para alojarlos y atenderlos humanamente, es que hacemos este pedido concreto, planteando que actualmente muchos de ellos deben pasar sus últimos días y morir fuera de la ciudad de origen, lejos de poder ser acompañados y atendidos por personas cercanas a ellos, en General Ramírez, de dónde son y adónde vivieron en muchos casos toda su vida”.

“Teniendo en cuenta que carecen de un lugar para asistir a nuestros mayores, venimos a pedir que nos den una audiencia en el Ministerio de Salud de la Provincia para exponer la problemática”, destacó Todone. La carga llegó a la ministra de Salud, pero hasta ahora, no hubo respuestas oficiales concretas. Mientras tanto, los abuelos siguen esperando.