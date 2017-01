5 diseñadores top para amantes de los zapatos

Todas amamos los zapatos. Eso es una regla. Y, como fashionistas, no podemos obviar los aportes a la moda de los grandes diseñadores internacionales de calzado. Te presentamos a cinco de los más exclusivos:

1. Manolo Blanhik

Manolo Blanhik es originario de Canarias, pero desarrolló su carrera en Londres. Es el creador de los zapatos por los que muere Carrie Bladshaw (Sarah Jessica Parker) en Sex and the City. Sus diseños apuntan a un público muy específico, y es símbolo de estatus social. Perfeccionista, diseña personalmente todos sus bocetos y los esculpe a mano en madera de arce, los pinta o recorta antes de enviarlos a Italia para continuar la producción. No sigue tendencias. Más que zapatos, son obras de arte.

2. Christian Louboutin

Es uno de los protagonistas de las alfombras rojas. Entre sus primeros trabajos figuran “jefes” como Charles Jourdan e Yves Saint Laurent, hasta que a mediados de los 90, ya con un nombre propio, se lanzó a ganar el mercado. Si bien la mayoría de sus diseños son clásicos y sencillos, todos ellos llevan dos detalles que los hacen inconfundibles: suelas firmadas en rojo y tacos altísimos. Alguna vez dijo: “Odiaría que alguien mirara mis zapatos y dijera: ¡Oh! Se ven tan cómodos”.

3. Roger Vivier

Es el creador del stiletto o zapato de taco aguja, diseño que data de 1954. En su currículum figuran haber diseñado los zapatos de la reina Isabel de Inglaterra para su coronación en 1953, y el calzado que usó Catherine Deneuve en la película Belle de Jour.

4. Stuart Weitzman

Este diseñador se destaca por sus botas. Por encima de la rodilla, mosqueteras o con tacón alto, interpelan a una mujer moderna y “guerrera”, capaz de enfrentarse a todo. Para la confección de toda su línea de calzado, utiliza materiales no convencionales como vinilo, corcho, papel pintado e incluso oro. Muchas de sus piezas son consideradas obras de arte y formaron parte de exposiciones. Todas son fabricadas en España.

5. Jimmy Choo

Es considerado el “niño prodigio” del mundo de los zapatos. A los once años pasó de limpiar zapatos a crear su primer par. De origen malayo pero formado en Londres, hoy tiene fama internacional.

FUENTE: MarieClaire.es