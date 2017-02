Esta noche se disputará desde las 20:30 en el playón del Instituto Comercial Crespo, una nueva fecha del Torneo Verano Voley, organizado por la Municipalidad de Crespo.

Programación

CATEGORÍA MUJERES

Chichis vs. Voley por pasión I (Zona ‘A’)

Deportivo alpargata vs. Las 6 mosqueteras parte II (Zona ‘A’)

CATEGORÍA VARONES

Túpac Amaru vs. El mangazo (Zona ‘A’)

Optica Mega Visión vs. Los amigos del campito (Zona ‘B’)

Primera napa vs. A ver qué onda (Zona ‘A’)

CATEGORÍA MIXTO

Bloque -o- concejales vs. Municres (Zona ‘A’)

Es lo que hay vs. Equipo 99 (Zona ‘B’)

En movimiento vs. Negritos team (Zona ‘C’)

De colores vs. Las pelotas de Tin Tin (Zona ‘D’)

*Nota: Todos los planteles están citados a las 20:30. El orden de los cotejos puede sufrir modificaciones dispuestas por la organización.