Segui. El Intendente municipal Cristian Treppo convocó este miércoles 1 de febrero a una conferencia de prensa, luego que trascendiera por los medios provinciales una denuncia judicial presentada por los concejales de Cambiemos ante la justicia, contra él y dos funcionarios de su gestión, relacionadas con un presunto sobreprecio en una obra pública por más de veinte millones de pesos. La rueda de prensa duró unos veinte minutos, durante los cuales también hizo un inventario de obras en nueve años al frente de la comuna.

Dos concejales de Cambiemos denunciaran penalmente al jefe comunal, junto con Nora Beaud, ex secretaria de Gobierno; Darío Alexis Monzón, contador municipal; y Aníbal Daniel Hereñú, titular de la empresa OIC SA (con domicilio en San Benito), por los supuestos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, fraude contra la administración pública y peculado. Para Treppo la presentación es “un sinsentido legal y técnico”.

Origen de la denuncia

La denuncia fue realizada por los concejales de Cambiemos Mariela Espinosa, Javier Leguizamón (no acompañó la concejal Basso, quien además es empleada del Senasa), quienes, ante la sospecha de que durante la segunda gestión de Treppo, entre 2011 y 2015, se habrían pagado “groseros sobreprecios en la obra vial de pavimentación o trama vial de calles de la localidad con recursos del gobierno nacional” (textual del expediente, según Página Judicial), presentaron un pedido de informes. Según aseguran Espinoza y Leguizamón, primero no lograban obtener respuestas y luego recibieron evasivas y referencias inexactas e incompletas que acrecentaron sus dudas, como respuestas a sus pedidos de informes en el Concejo Deliberante, donde hicieron la primera presentación en el mes de abril de 2016.

Tras acudir a los servicios del ingeniero Martín Cergneaux, de vasta experiencia en Vialidad Nacional y luego como perito en la Justicia, éste realizó estimaciones sobre el costo de obra. En su informe señaló que el precio real que se tendría que haber pagado en Seguí oscilaría “entre los 7.450.792,74 pesos y los 11.056.045,82 pesos, tomando en consideración que la obra haya sido realizada con observancia absoluta de las especificaciones técnicas y las cantidades pactadas”. La pericia concluye en que “Estaríamos en un rango de plus o sobreprecio de 9.587.991 pesos. Y una diferencia, tomando el menor precio, de 13.193.244,10 pesos”.

Esta pericia fue anexada a la denuncia presentada en tribunales por los abogados Ruben Pagliotto e Iván Vernengo, tras la cual la justicia ordenó –y se cumplió- un allanamiento a la Municipalidad de Segui para recabar documentación, en el mes de enero último.

Esta obra de asfaltado fue financiada por el Ministerio del Interior de Julio De Vido y tras el cambio de gobierno aún faltaba cancelarlo, de lo cual se hizo cargo el nuevo gobierno pagando el 61% restante. Es la misma por la cual el intendente de Larroque devolvió la última partida negándose a pagársela a la empresa OIC SA.

El tema es mucho más complejo y se trata de establecer de qué manera se hicieron las contrataciones y cuál fue la ruta exacta de los fondos.

El miércoles

Para Treppo, la denuncia “es un sinsentido legal y técnico, no tiene ni pies ni cabeza, la tranquilidad de que las cosas durante estos 9 años se han hecho muy bien, nosotros no hemos pagado ni un peso de sobreprecio, por el contrario hemos pagado menos que el presupuesto oficial, que esto no es hecho en una libreta de almacenero, esto es un proyecto serio que han hecho un montón de municipios en Entre Ríos, en las mismas condiciones que nosotros. En este proyecto la parte de determinación del costo es hecha por ingenieros, no por quien les habla, ni por los secretarios, ni por los contadores municipales, y se mandó a Buenos Aires para su aprobación. Si estaban de acuerdo, si estaba bien, si había que corregir algo, tenían que hacerlo. Se aprobó y el 61% del dinero de esta obra lo mando el gobierno de Mauricio Macri”.

Dijo más adelante que “el municipio de Seguí no puso un centavo y se queda con una obra de casi 1.800 m de asfalto y casi 2.200 m de cordones, cobró 250.000 pesos de tasas que ingresaron al municipio, así que se ha hecho todo muy bien y esa es la tranquilidad que queremos trasmitir a los vecinos, obviamente ahora que se hizo la denuncia la justicia tendrá que evaluar, pero nosotros estamos con la plena tranquilidad de que está todo muy bien hecho”.

Con respecto a sus denunciantes dijo que están en disidencia, que solamente dos han hecho la denuncia. Más adelante admitió “nadie niega que hay que controlar pero se les explicó todo lo que pidieron, si no entendieron algo hubieran podido pedir que se lo explique mejor, porque nadie es perfecto no?”

Aseveró que no está en contra de los controles, para agregar que entregó toda la documentación que le han pedido tanto desde la justicia como del Tribunal de Cuentas.

En Segui circuló la versión sobre un allanamiento o requerimiento a la Municipalidad que se habría producido a mediados de enero, cuando se presentaron funcionarios judiciales en el edificio municipal. En sus declaraciones el intendente admitió que ya hubo requerimientos de la justicia, a la que “le enviamos todos los proyectos que nos pidieron, gracias a Dios está todo presentado”.