Aldo Muñoz verá perpetuado su nombre en el Barrio Agmer

Nogoyá.- Muchos nogoyaenses recuerdan a Aldo Muñoz por su incansable lucha por defender las tradiciones entrerrianas en sus poesías y por los tradicionales festejos de San Juan en su casa con quema de muñecos y música.

Ahora su nombre quedará perpetuado en una calle de la ciudad, la cortada que se encuentra ubicada entre calle 25 de Mayo y Carlitos Díaz, y las manzanas 238 – 1 y 238 – 3. La decisión fue tomada semanas atrás en el Honorable Concejo Deliberante por unanimidad. Por su parte, la concejal por Cambiemos Marisa Vargas contó: “Surge de los recorridos de los barrios, por la necesidad de poner nombre a esta calle que se encuentra entre calles Carlitos Díaz y 25 de Mayo del Barrio AGMER. Los vecinos habían solicitado un nombre que no se pudo llevar a cabo, luego propusieron el nombre de Aldo Muñoz”.

“Volví a recorrer todas las casas y todos estuvieron de acuerdo, también pedí autorización a la familia, ellos accedieron y ahí se presentó el proyecto.Siempre tratamos de hablar con los vecinos, que ellos no se sientan avasallados con un nombre, que no sientan que se le impone, sino que sean ellos los que lo elijan. Desde mi trabajo me encargo de hacer el trámite para que esto suceda”, informó.

En la continuidad de la nota destacó: “Sabiendo de la trayectoria de Aldo Muñoz y llevar la propuesta de los vecinos al Concejo me enorgullece, además recordar lo nuestro, resaltar a nuestros cultores populares me gusta mucho, Aldo fue un gran poeta y se esforzaba siempre por mantener viva la tradición, siempre estuvo en comisiones que acrecentaron la cultura” reconoció.

Por otra parte aclaró que el proyecto no solamente es de ella sino también de los concejales Guillermo Isaurralde y Cecilia Centurión. Luego recordó: “También en el HCD se hacen reconocimientos en vida, que son muy valiosos, como en el mes de marzo, que se hizo un reconocimiento a Rosa González por el mes de la mujer y por su militancia y accionar en la ciudad”.

La familia

Por otra parte, Alcides Muñoz, hermano del poeta comentó emocionado: “Es un tremendo orgullo y una gran emoción. Estoy muy agradecido a Marisa por la iniciativa, si bien por ahí esto nos revuelve todo y vuelve el dolor y la angustia también estamos muy agradecidos con todos los concejales porque se votó por unanimidad”.

Luego reconoció: “Todo fue charlado y consensuado con los vecinos, se fue casa por casa preguntando y nadie se negó, todos estuvieron de acuerdo. También tuvimos la autorización de los hijos que viven en Paraná y de los hermanos que somos dos”.

Por otra parte, Munóz aprovechó la oportunidad para recordar a su hermano, y dijo: “Para nosotros siempre fue el loco Aldo, de adolescentes nos gustaba salir, ir al cine. Uno de los regalos más lindos que nos hacían nuestros padres era la entrada”. “Cuando salíamos de ver las películas, veníamos a casa, tomábamos agua y nos íbamos a las carreras de caballos en la cancha de Rivero al costado del cementerio”, recordó.

“Hacer volar cometas era lo mejor, era toda una disputa con los vecinos, después de más grandes el loco empezó a escribir poesías donde mostraba su cariño por la escuela Yapeyú, el barrio Sur y la gente humilde”, recordó vivencias con su hermano.

Reseña: Aldo Muñoz

Aldo Muñoz nació el 20 de agosto de 1950, fue maestro normal y reconocido comoel Poeta del Barrio Sur de Nogoyá. Comenzó su trayectoria como poeta y recitador desde niño, ganó el Primer Premio en el rubro Recitador, en el Festival Interprovincial e Internacional de Folclore de Chajarí en 1977.

Escribió para periódicos, diarios y revistas y fue colaborador exclusivo de la Revista Cultural Cuando el pago se hace canto. Se destacó como jurado en certámenes folclóricos y literarios dentro y fuera de la provincia, actuando en distintos escenarios, radio y televisión del país y de la República Oriental del Uruguay.

Integró como bailarín la agrupación Estrella del Alba de Nogoyá y el Cuerpo Estable del Teatro 3 de Febrero de Paraná. Fundó e integró la Asociación Tradicionalista Entrerriana de la Bajada y la Federación de Entidades Culturales y Tradicionalistas de Entre Ríos, así, trabajando por la cultura popular de Entre Ríos realizó distintos proyectos que fueron ejecutados por la FECTER: Las Vivaqueadas en Don Gonzalo, Distrito Yeso, departamento La Paz y La Guardia Blanca de FECTER.

Integró la Comisión de Traslado de los restos del Caudillo Ricardo López Jordán (1989), la que organizó en Paraná, la Primera Semana Hernandiana y la Comisión del Folclore en las Escuelas del Consejo General de Educación de Entre Ríos.

Fue inspirador y fundador de la Revista Cultural El Aguará,editó Nogoyacero, Horizontes de sueños, y Gente de Ley. Realizó grabaciones Aldo Muñoz – Poesía Popular, Hombro con Hombro mi gente, Santa Elena, tierra en flor, Nogoyá canta a su Patrona, Aldo Muñoz – Discúlpenme la ausencia y participó de la grabación Por eso vengo.

Sus obras han sido interpretadas por músicos e intérpretes del Cancionero Entrerriano. Recibió en el 2008, el premio Linares Cardozo.

En sus últimos años en nuestra ciudad, se preocupó por mantener y revivir la tradición dejando sus enseñanzas a los gurises del barrio, como así también, los 24 de junio organizaba la “Fiesta de San Juan”.

Falleció el 18 de diciembre del año 2014, descansando sus restos en el cementerio local.