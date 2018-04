Victoria.- Se encuentra en comisión un proyecto de resolución desarrollado por la concejal del Frente para la Victoria (FpV) Nelly Amilibia, cuyo propósito es intentar la reducción del número de accidentes en el enlace vial Victoria Rosario. “El año pasado también pedí, a través de un proyecto de resolución, que interviniera la CNRT [Comisión Nacional de Regulación del Transporte, N.d.R] para el control de los colectivos, porque hay algunas empresas que los tienen en muy malas condiciones y se corren riesgos de sufrir accidentes”, recordó la edil en diálogo con Paralelo 32.

“Estuve averiguando y el enlace vial es considerada una de las rutas de la muerte de nuestro país, lleva más de 60 fallecidos en accidentes y muchos más habrán quedado con secuelas complicadas”, señaló. Asimismo, prosiguió: “Creo que no estamos trabajando y haciendo bien las cosas ahí, hay lugares de pesca, exceso de velocidad, se cruza en doble línea amarilla. Con un buen control en las dos cabeceras y durante el transcurso, algo se puede mejorar hasta tanto se vea si es viable la doble vía”.

“Me parece que sería muy interesante que los once concejales estemos tras esto e invitemos al Concejo de Rosario para que también ellos lo trabajen y así nos ocupemos de este lugar que es común a las dos ciudades, pero que al ser nacional nos implica no tener del todo el control”, comentó Amilibia. Además, explicó que es un tema que le interesa mucho y que más allá de que consiga o no despacho en la comisión continuará desarrollándolo. “A todos los ciudadanos de Victoria que nos subimos a un auto o a un colectivo nos interesa llegar”, sumó.

El articulado

El artículo uno del proyecto de resolución busca instar al Ejecutivo para que extreme las medidas correspondientes para el control vehicular antes, durante y a la salida de la traza vial. Para esto, se debería realiza —reza el proyecto— “un sistema de reordenamiento y control de tránsito con controles de alcoholemia, licencia de conducir, estado de los vehículos, etc.”. También, se describe el control de cumplimiento de las normas de tránsito por exceso de velocidad, adelantamiento indebido y detección automática de dominios mediante cámaras de monitoreo u otros registros aprobados.

El método se realizaría “con consulta fotográfica a través de sensores físicos instalados en el pavimento a una distancia conocida entre sí para detectar la presencia de los vehículos, un controlador de diseño exclusivo que analiza y determina si los vehículos detectados por los censores han cometido infracciones de tránsito por un conjunto de cámaras de alta precisión colocadas a una distancia determinada de la zona a controlar para documentar fotográficamente las infracciones y la identidad del vehículo que cometió la falta cuando el controlador así lo determine”.

Por otro lado, también se desea, con este proyecto de resolución, instar al Ejecutivo a que realice formalmente el reclamo frente a la CNRT para que de manera “urgente” efectúe el control de los transportes interurbanos en el trayecto Victoria Rosario y viceversa.

Por último, se propone invitar al Concejo Deliberante de Rosario para que adhiera a este proyecto. Amilibia informó que actualmente la iniciativa se encuentra en la comisión de Legislación y Asuntos Legales.