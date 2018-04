Victoria.- La concesión de los galpones del puerto por parte de la Municipalidad a la empresa Misión SA, tenía exigencias para la finalización de obra en un tiempo estipulado, pero determinadas circunstancias han alterado el ritmo de los trabajos y aún siguen cuestiones sin resolver.

El tema se remonta a junio del 2016 cuando el municipio firmó el contrato de concesión que contemplaba la entrega del bien libre de ocupantes. Si bien comenzaron los trabajos, desde la empresa seguían planteando que era muy riesgoso continuar los mismos en virtud de que todavía quedaban personas y bienes en el predio. Uno era el comedor El Canoero, que hace pocos días se trasladó, el lugar estaba dentro del espacio concesionado, pero además siguió trabajando la arenera. Con respecto a esta última, la Municipalidad tuvo que intimar al dueño para que desaloje el galpón e inclusive tuvieron que firmar un acuerdo, y si bien no hay operarios trabajando, quedaron maquinarias, material, inclusive arena. Según se explicó a Paralelo 32, ante esta realidad tendrán que ser retirados por personal municipal porque el responsable de la explotación se fue del lugar. Agregaron que desde la comuna ofrecieron ayudar para que se instalen en otro lugar, en inmediaciones del río, de todas manera aseguraron que el galpón quedará libre en poco tiempo.

Guardería

El otro problema se presenta en el galpón que ocupa la guardería náutica. En principio habían llegado a un acuerdo verbal con la gente de Misión SA pero no lograron definir la relación contractual, por lo cual el ofrecimiento quedó sin efecto.

Para tener mayores detalles nuestro Semanario consultó a Alcides Solís, quien arrienda el inmueble para explotar la guardería hace más de 23 años al municipio, quien explicó que cuando se hizo la primera licitación (gestión Garcilazo) estaban ocupando el lugar y no tuvieron ninguna consulta ni indicación para que lo desocupen. Se volvió a licitar con la nueva administración municipal y su situación no estaba resuelta, si bien Misión había ofrecido llegar a un arreglo para que se queden, no lograron ponerse de acuerdo.

Según Solís, la propuesta de los empresarios era inviable porque a partir de la celebración de un convenio se convertían en empleados de la concesión, tenían que llevar adelante las tareas y la empresa vendría a cobrar una vez por mes. “El planteo era imposible de llevar a la práctica, se pretendía que el alquiler de 1.200 pesos se llevara a 3.600 pesos mensuales por embarcación, además tenían que abonar 5 años por adelantado. En esas condiciones, de acuerdo a los clientes que tenía, no podrían asumir esos montos y la gente retiraría las lanchas. Esto no es Miami”.

A criterio de Solís este planteo es imposible de llevar a cabo porque nuestra ciudad no tiene un parque náutico importante y hay limitaciones a la hora de contratar servicios. Tiene espacio para albergar 84 lanchas.

Reconoció que la Municipalidad le ofreció ayuda para que se traslade y aseguró que no pondrá ningún impedimento si logran ponerse de acuerdo. “Solicito que me reubiquen como hicieron con el comedor El Canoero”.

También comentó que había un predio que le ofrecieron para trasladarse en la zona de la planta asfáltica durante la gestión de Darío Garcilazo, pero el lugar es inundable por lo cual se debe hacer un movimiento de tierra y elevar el terreno 1,80 metros en promedio. Sostuvo que si estas tareas las lleva a cabo la municipalidad no tendría problemas en trasladarse.

Por otro lado no descartó la vía judicial porque teniendo derechos adquiridos en el marco de un arrendamiento, realizaron la licitación incluyendo la cláusula libre de ocupantes sin que mediara una consulta o un arreglo para el traslado. “Estaba vigente una habilitación para explotar el rubro guardería náutica” señaló.

A criterio de Solís, están prestando un servicio a la comunidad y al turismo que no se puede interrumpir.

El Intendente fue consultado por Paralelo 32 y explicó que el objetivo es acordar el traslado con esta persona, están evaluando la situación y distintas alternativas, pero la intención es prestar la ayuda necesaria para que puedan mudarse

La Misión

También Paralelo 32 consultó a Gustavo Monge directivo de Misión SA quien comentó que las máquinas viales están trabajando en la nivelación del piso de los galpones 1 y 2, hicieron el refuerzo estructural del techo y se comenzaron construir las columnas de soporte de las “cunas” para embarcaciones. Demolieron el local central y comenzaron con el armado de la nueva estructura.

En coincidencia con lo explicado por Solís, confirmó que no continuará con la explotación de la guardería, por tal motivo enviaron una nota el municipio para tener a disposición este galpón a la brevedad, no obstante continúan trabajando a un menor ritmo de obra por este motivo. “Seguimos con el mismo tema pretendemos que se entregue el predio libre de ocupantes. Hasta que no tengamos una respuesta por parte del municipio se complica la continuidad. Estamos avanzando a riesgo de que se demore la entrega”. Además esta semana comprobaron que el galpón donde estaba la arenera no se observa actividad, pero tiene maquinarias y materiales.

Proyecto

El proyecto de la Misión SA contempla los siguientes puntos.

– Reacondicionar y construir nuevas estructuras en 4 galpones con una superficie de 2.200 m2 en un predio de 66.500 m2.

– Destino:

+ Locales comerciales: 34 de 15 m2 cada uno

+ Seis locales con comodidades para 300 comensales

+ 240 cunas náuticas

+ 47 amarras sobre espejo de agua

+ Paseo peatonal exterior con luminarias

+ Accesos consolidados de avenidas asfaltadas

+ Área de estacionamiento de vehículo

+ Área de servicios para visitantes

+ Servicio de energía eléctrica, gas y agua potable en el sector