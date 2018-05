Crespo.- Se conoció el listado de los adjudicatarios de viviendas del IAPV que el próximo martes 8 de mayo desde las 17, recibirán en el Salón “Virgen de Guadalupe”, las escrituras de sus viviendas sociales. De esta manera, desde IAPV se normaliza la situación de 154 familias que a lo largo de las últimas décadas fueron adjudicatarias de 7 planes de viviendas. Las personas deberán presentarse con su DNI, para constatar la identidad y recibir las escrituras correspondientes.

Quienes no integren los listados o tengan alguna consulta para realizar pueden presentarse también, ya que personal del IAPV tomará reclamos e inquietudes sobre diferentes situaciones o planteos que los adjudicatarios necesiten resolver.

Beneficiarios con títulos a entregar

Grupo Habitacional 111 Viviendas: Oscar Aurelio Aldana, Lucio José Avero, Luis Ricardo Battagliero, Hugo Mario Duré, Fernando Santiago Dalinger, Raúl Emilio Eurich, Héctor Eduardo Enrique, Adrián Ismael Fernández, Enrique José Gutiérrez, Bernardo Antonio Guiraldi, Rosa Magdalena Gareis, Orlando José Moreira, Juan Carlos Neifert, Oscar David Pérez, Danilo Marcelo Ruiz Díaz, Guillermo Rickert, Jorge Alfredo Orlando Soto, José Antonio Zapata

Grupo Habitacional 25 Viviendas “Sindicato de la Carne”: Delia Bogner, Diego Martin Bierschuvall – Nanci Carina Elsasser, Andrés Blademir Folmer – Haydée Liliana Gareis, Ernesto Alberto Gareis – Lorena Andrea Roskopf, Omar Clodomiro Kemmerer – Mirta Noemí Weber, Claudio Miguel Pérez – Corina Marisel Weber, Claudia Viviana Romero

Grupo Habitacional 80 Viviendas: Carlos Ismael Arrúa – Norma Elisa Lambrecht, Néstor Fabián Batagliero – Rosalía Leonor García, Rubén Nicolás Berón – Nélida A. Uhrich, Néstor Fabián Bolzheier – Estela Noemí Torres, Rosa Mabel Brauer – Luis Ángel Retamar, Sandro J. Brickmann – G. K. Ibrain de Brickmann, José Luis Busson – Sonia Marina Riedel, Ramón Clemente Chaves, Jesús Gabriel Duran Moncada – Nancy Noemí Gareis, Sergio Javier Ecclesia – Érica Erminda Brauer, Walter Guillermo Eichhornn – Gladis Montiel, Mónica Mariela Elsesser – Oscar Alberto Kappes, Erminda Ester García, Alejandra Beatriz Gareis – Daniel Roberto Pach, Claudio Gassmann – N. I. Rodríguez de Gassmann, Humberto Ceferino Gassmann – Ana C. Ruhl, Víctor Raúl Giuliano – Mirta Teresa Reisenauer, Rubén Darío Godoy – Patricia Raquel Graglia, José Luis Goettig – Alejandra Koalevich, Rubén Darío Gómez – Ana María Bustos, Julio Santiago Grun – Laura María Inés Kraft, Atilio Omar Heffele – Ofelia Elisa Núñez, Rubén Alejandro Herman – Mónica Graciela Berón, Rogelio José María Klug – Estela Irene Leindjrin, Miguel Ángel Leguizamón – Olga Fabiana Weinzettel, José Ernesto Lezcano – Rosa Marta Weiss, Carlos Miguel Marinelli – María del Lujan Aliendro, Jorge Pablo Payer – Norma A. Sánchez, Julio Cesar Pérez – María Ester Gerk, Primitivo Lucio Pérez – María Beatriz Kappes, Carlos Alberto Piray – Silvia Magdalena Aliendro, Guillermo E. Pujols – Silvia C. Schmidt, Silvia Mónica Reynoso – Miguel Gustavo Duré, Atilio Vicente Romero, Narciso R. Romero – C. D. De Angeli, Claudia María Roth – Albeniz E. Zarate, Miguel Edelmiro Roth – Fabiana González Pesoa, Oscar Miguel Roth – Luisa Carolina Schaab, Francisco Javier Sak – Claudia Nancy Vergara, José Oscar Schmidt – Alicia Dolores Romero, Víctor Hugo Schmidt – Olga R. Chaparro, Raúl Edgardo Schwind – Marisa Amelia Benítez, Silverio Ernesto Windhols – Regina Elena Pretto, Rogelio Ricardo García, Fermín Miguel Farías

Grupo Habitacional 44 Viviendas: Pedro Antonio Gertner – Dora Raquel Albornoz

Grupo Habitacional 99 Viviendas – CGT:Pedro Miguel Arbelo – Griselda Delia Viollaz, Celia Patricia Arce, Mirta Angélica Asmus, Ernesto Omar Beisel – Silvina Rosana Battauz, Gustavo Fabián Bierschuvall – Noemí Delia Borselli, Gabriel Eduardo Bogado – Elba Carina Vergara, Wilen P. Delgado Castillo – Claudia Graciela Rosco, Horacio A. Estevecorena – Claudia Susana Martínez, Ariel Rolando Fadel – Gloria Noemí Brochero, Ernesto Juan Foos – Erminda Nélida Koch, Rubén Alberto Gareis – Zelma Cecilia Franck, Claudia Noemí Gartner – Mariano A. Fernández, Nelly Alicia Gelroth, José Luis Gerner – Viviana Ester Enrique, Ariel José Gieco – Claudia Mabel Prediger, Omar Atilio Gottig – Mirta Susana Morales, Nilda Nanci Hormaechea – Juan Ramón Tabia, Juan Francisco Krausse – Verónica Haydee Gassmann, Alejandro Oscar Marín – Graciela del Valle Ochoa, Sergio Marcelo Márquez – Vanina Soledad Zárate, Norma Emilia Mesner – Jorge Alberto Kerk, Viviana Graciela Panica – Gustavo Horacio García, Rubén Edgardo Pittavino – Andrea Carina Jacobi, Humberto Rolando Ramira – Lidia Beatriz Camiolo, Ricardo F. Rosskopf – Silvia Lorena Leiva, Diego Edgardo Schmidt – Silvina Myriam Vernengo, Eduardo Rodolfo Soñez – Rosa Noemí Duré, Omar Darío Soria – Mónica Isabel Farías, Ernesto Enrique Stieben – Mirta María Franck, Viviana Beatriz Sturtz – Sergio Fabián Lauck, Camilio José Suarez – Juana Luisa Villagra, Nicasio Justino Troncoso – Ester Luisa Troncoso

Grupo Habitacional 110 Viviendas – CGT: Leonardo Fabián Soto, Clementina Elisa Roth, José Luis Hernández, Elbio Arnoldo Buttazzoni, Sergio Omar Zampolini, Luis Fernando Franck

Grupo Habitacional 73 Viviendas: María Inés Alberti, Daniel Matías Altamirano – Siomara Desiree Duarte, Miguel Ángel Alzogaray – Miriam Calia Isabel Núñez, Gonzalo Martin Barón – Mariana Estefanía Flores, Natacha Paola Barreto – Oscar José María Heinze, José Tomas Barsante – Lucia del Carmen Altamirano, Jesús Reinaldo Basaldúa – María Elena Galarraga, María Ester Benítez, Gustavo Ismael Canoza – María Ofelia Azcarate, Luis Marcelo Sebastián Canoza – Johanna Elizabeth Ruff, José Luis Chávez – Graciela Ester Chávez, Miguel Ángel Decristofaro – Susana Elizabeth Wilkenloh, Andrea Valeria Díaz – Milton Fabio Elizalde, Adrián Matías Espinetti – Carina Noemí Schneider, Esteban Daniel Ferreira – Leonela Noemí Sena, Carina Elizabeth Florentin – Claudio Nelson Tischler, Rodolfo Guillermo Fogel, José Luis Fredes – Yanina Belén Cartotto, Georgina Belén Fritzler, Érica Elizabeth Gareis, Damián Ariel Gelroth – María Fernanda Seimandi, Martin Maximiliano Goette – Mirna Andrea Krause, Sonia Maribel Goette – Gabriel Maximiliano Sindik, Raúl Oscar Graf – Rosa María Prediger, Jorge Alberto Grunewald – Patricia Adela Font, María Viviana Haberkorn, Fabián Arturo Heinze – María Cristina Cogno, Hugo Rolando Karst – Macarena Hortensia Erbes, Raúl Alejandro Kihn – Romina Marial del Carmen Monzón, Jorge Alberto Kindebaluc – Olga Susana Faulkner, Danilo Marcelo Ledesma – Andrea Mariana Gartner, Daniel Francisco Lensina – María del Carmen Hertel, Ernesto Fabián López – Patricia del Carmen Gareis, Pablo Miguel Lorenzón – María Gabriela Prediger, Mario Eduardo Martínez – Teresa Graciela Metz, Gabriel Rosendo Ojeda – Natalí Esther Coppini, Emilio Santiago Paniagua – Claudia Cristina Gelroth, Raúl Oscar Retamar – Ivana María Lorena Barccos, Rita Carolina Rivero, Luis Bernardo Ruffiner – Alejandra Mabel Geist, Jorge Luis Sanabria – Silvia Noemí Palavecino, Alcides Rubén Ulrich –Mirta Lorena Gerk, Nilda Carolina Weber – Diego Javier Leiva, Pablo Luis Zink – María de los Ángeles Medina, Silvia Alicia Sequeira, Axel Siebenlist Ortiz.